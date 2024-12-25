شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: عيد الميلاد المجيد احتفال للسماء والأرض والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد للتهنئة اليوم 25 ديسمبر، حيث تعتبر من الكنائس التى تتبع التقويم الجريجورى، ويبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى خلال زيارته كنيسة الروم الأرثوذكس، إنه يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس لمرور 20 عاما على خدمته فى البطريركية، مضيفا أن عيد الميلاد المجيد هو احتفال للسماء والأرض هكذا قالت الملائكة، ونحتفل دائما برسالة الفرح وإذا قدمنا السلام على الأرض سيحيا كل الناس، ونتألم لكل مناطق الصراعات فى العالم، وحينما نشاهد مشاهد الألم والتعذيب للأطفال والنساء فى مناطق الصراعات نتألم بشدة وندعو لهم فى صلواتنا.

وقدم قداسة البابا تواضروس إلى بطريرك الروم الأرثوذكس هدية عبارة عن مجسم أيقونة للسيد المسيح والأثنى عشر.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوم من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

واستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمطران سامى فوزى مطران الكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت أمين عام كنائس مصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ظهر اليوم.