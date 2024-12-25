شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده 106.. كيف تحتفل عائلة السادات بمناسبة مولده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتفل اليوم بمرور 106 سنوات على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى ولد فى 25 ديسمبر 1918، واستطاع أن يحفر اسمه فى سجل الشخصيات المؤثرة خلال القرن العشرين ليس فى مصر فحسب بل فى العالم كله.

عفت السادات

وأذ نحتفل بهذه المناسبة، إلا أن عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحتفى بهذه المناسبة بطريقة محددة وطقوس معينة وترتيبات خاصة، كشفها الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأبن شقيق الرئيس الراحل، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" في هذا اليوم نحرص كعائلة الرئيس السادات أن نجتمع كلنا في بيت الرئيس السادات الكائن بمحافظة الجيزة حتي الجيل الثالث من العائلة".

وأضاف :" نحرص أن نتناول الغداء مع بعضنا البعض في شكل "اللمة" الذي عودنا عليه الرئيس السادات، كما أننا نحكي مع بعضنا البعض أحاديث الذكريات ونتناول أيضا سيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبطولاته وحكاياته الوطنية وقراراته التي كان لها تأثير كبير على المنطقة والعالم بأثره".



وأشار إلي أنهم كعائلة لرئيس الراحل محمد أنو السادات، يعتبرون رجل الحرب والسلام ملك لجميع المصريين، مضيفا:" ندرك أن الغالبية العظمي من أبناء الشعب المصري يحبون هذا الراجل الذي قدم تضحيات جلية من أجل وطنه.



وأوضح الدكتور عفت السادات، أن العائلة في ذكري ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحرص على قراءة الفاتحة علي روحه الطاهرة".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918 في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، بدأ تعليمه فى كتاب القرية وقضى ست سنوات حفظ خلالها القرآن الكريم ثم انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة.



وفي عام 1935 التحق السداد بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطا برتبة ملازم ثان عام 1938، انضم لاحقا إلى تنظيم الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب، وشارك في ثوره 1952، حيث ألقى بيان الثورة الأول عبر الإذاعة المصرية ليعلن للعالم نهاية الحكم الملكي وبداية النظام الجمهورى.