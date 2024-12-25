شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن ضخ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ضخ مبلغ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع، وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.

قدمت الوزارة هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك بلا أى فوائد أو مصروفات إدارية.

رفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى 25 ألف جنيه لذوى الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوى، وأمراض القلب.

كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.

أكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع، وسنتشر لاحقًا رابط التقديم.