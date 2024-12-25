شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أسباب نقص الفوسفور فى الدم.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن أسباب نقص الفوسفور فى الدم والتى تختلف وفقًا لدرجته متوسط أو شديد، حاد أو مزمن.​

وتابعت هيئة الدواء أسباب النقص الحاد للفوسفور كتيرة ومنها:​

1- الاضطرابات الناتجة عن تعاطى الكحول.​

2- الحروق الشديدة.​

ومن ضمن أسباب النقص المزمن:​

1- الاستخدام المتكرر أو المفرط لمضادات الحموضة.​

2- نقص فيتامين (د) وسوء التغذية.​

3- بعض الأدوية زى أخذ الحديد الوريدى (وده بيحصل فى حالات الحقن المتكرر)، والتسمم بالثيوفيلين (وهو دواء موسع للشعب الهوائية)، واستخدام مدرات البول على المدى الطويل.​

أسباب نقص الفوسفور