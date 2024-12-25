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هيئة الدواء تكشف أسباب نقص الفوسفور فى الدم.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:49 م

كشفت هيئة الدواء عن أسباب نقص الفوسفور فى الدم والتى تختلف وفقًا لدرجته متوسط أو شديد، حاد أو مزمن.​

وتابعت هيئة الدواء أسباب النقص الحاد للفوسفور كتيرة ومنها:​

1- الاضطرابات الناتجة عن تعاطى الكحول.​

2- الحروق الشديدة.​

ومن ضمن أسباب النقص المزمن:​

1- الاستخدام المتكرر أو المفرط لمضادات الحموضة.​

2- نقص فيتامين (د) وسوء التغذية.​

3- بعض الأدوية زى أخذ الحديد الوريدى (وده بيحصل فى حالات الحقن المتكرر)، والتسمم بالثيوفيلين (وهو دواء موسع للشعب الهوائية)، واستخدام مدرات البول على المدى الطويل.​

 

 

 

أسباب نقص الفوسفور

 

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