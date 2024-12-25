شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة: ابتعدوا عن اللوحات الإعلانية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين خلال الساعات المقبلة وذلك بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

. مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء فالمنازل.

. يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

. تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ومن المتوقع أن تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ويسود اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.