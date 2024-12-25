شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد أول سيارة خفيفة من تصنيع الإنتاج الحربى يتم ترخيصها والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أول سيارة خفيفة على مستوى محافظات الجمهورية من تصنيع أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربى نجحت أجهزة المحافظة فى إنهاء إجراءات الترخيص لها مدعمة بالهوية البصرية للمواطن الأسوانى عمر محمد حسن، وتحديد خط السير للعمل بنطاق الإسكان المميز " حى اللوتس " بمنطقة العقاد، وخلال تفقده لمكونات السيارة فى حضور الوكيل المعتمد.

أكد إسماعيل كمال، فى بيان صحفى، أنه سيتم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى للقيام بتنفيذ مبادرة لتوفير التمويل والدعم المالى لإحلال مركبات التوك التوك بهذه النوعية من السيارات الخفيفة التى تم فتح باب الترخيص لها، وتتميز بالشكل الجمالى والحضارى الذى يليق بعروس المشاتى، مع الحفاظ على سلامة كل من يستقلها.

وكلف محافظ أسوان، إدارة مشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بتحديد الحد الأقصى لعدد المركبات الخفيفة المقترح تشغيلها، مع تحديد خطوط السير والتعريفة المقررة لكل خط لتحقيق أسلوب وآلية التنظيم لها على الوجه الأكمل.



أول سيارة خفيفة من تصنيع الإنتاج الحربى



محافظ أسوان والسيارة