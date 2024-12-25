شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توضح لطلاب أولى وثانية ثانوى خطوات تسجيل الاستمارة بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بضرورة التوجه إلى المدرسة فى حالة وجود تعديل فى أى بيانات أثناء تسجيل ومراجعة البيانات فى استمارة الامتحان، موضحة أنه يلزم مراجعة البيانات بدقة و فى حالة وجود بيان يرغب الطالب فى تعديله يلزم التوجه للمدرسة قبل الحفظ إلكترونيا عبر موقع الوزارة.

وأعلنت المدارس تعليمات تحديث وكتابة البيانات للطلاب كالتالى:-

ـ يجب قراءة وإتباع التعليمات التالية بعناية وعدم طباعة الاستمارة إلا بعد التأكد من صحة البيانات.

ـ يجب الدخول على الدخول على هذا الرابط لتسجيل الاستمارة " https://moe-register.emis.gov.eg/

ـ من الأفضل استخدام متصفح chrome للدخول وملء الاستمارة.

ـ يجب أن تكون الصورة التى يتم رفعها حجمها صغير ذات خلفية بيضاء.

ـ يجب التأكد من كل البيانات فى الاستمارة صحيحة خصوصا الشعبة واللغة الثانية.

ـ بعد ما يتم تعديل البيانات والتأكد من أن كل البيانات دقيقة يتم حفظ الاستمارة.

ـ يتم تسليمها إلى شئون الطلبة بالمدارس.

ـ لا يتم كتابة الاستماره على التابلت ولكن تسجيلها على الموبايل أو الكمبيوتر.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.