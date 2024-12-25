شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 4 جثامين لضحايا الطائرة الأذرية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت السلطات فى كازاخستان جثامين أربعة من ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو فى غرب البلاد.



وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن عدد الناجين من الحادث ارتفع إلى 28 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.



وقد تم فتح تحقيق فى الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التى أدت إلى وقوعه، لاسيما فى ظل تواتر تقارير تفيد بأن قرار تغيير مسار الطائرة يرجع إلى اصطدام طائر بجسم الطائرة.



وعلى صعيد متصل، قطع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة كان يقوم بها إلى روسيا، لمتابعة تطورات الحادث، كما أصدر توجيهاته بإرسال وفد حكومى إلى كازاخستان للتحقيق فى أسباب وقوع الحادث.



ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان و16 من روسيا.



وكانت الطائرة فى طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة جروزنى فى الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربى كازاخستان.