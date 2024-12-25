شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الحرب والسلام.. 106 سنوات على ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد أنور السادات أحد الشخصيات البارزة فى تاريخ مصر الحديث، ونحتفل اليوم بمرور 106 سنوات على ميلاده، إذ ولد فى 25 ديسمبر 1918، واستطاع أن يحفر اسمه فى سجل الشخصيات المؤثرة فى القرن العشرين ليس فى مصر فقط لكن فى العالم كله.



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