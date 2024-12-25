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انطلاق بطولة الجمهورية المانحة لدرجات التفوق الرياضى بالمرحلة الثانوية.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية المانحة لدرجات التفوق الرياضى بالمرحلة الثانوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:29 م

بدأت فعاليات بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية والمانحة لدرجات التفوق الرياضي للمرحلة الثانوية بمشاركة 19 فريقا بلعبة كرة القدم و14 فريقا بلعبة الكرة الطائرة و19 فريقا فى لعبة كرة السلة و17 فريقا فى لعبة كرة اليد.

وأقيمت مباريات الدور التمهيدي 24 ديسمبر 2024 فى 6 محافظات ( القليوبية _ المنوفية _ الغربية _ كفر الشيخ _ الفيوم _بني سويف)، وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن البطولة أقيمت تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ومتابعه الدكتورة زهرة مختار سليم مدير عام الإدارة العامة للتربية والعسكرية وتنظيم وإدارة البطولة من قبل إدارة التربية الرياضية بنين وتامر فكرى المشرف العام، و أحمد سيد محمود مدير إدارة التربية الرياضية بنين.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي: نتائج المباريات لكرة قدم القدم" مباراة رقم 1 - الفيوم x المنيا فازت الفيوم 4-0، ومباراة رقم 2 - الشرقية x الجيزة  فازت الشرقية 4-2، ومباراة رقم 3 - الدقهلية x دمياط  فازت دمياط   2-0
               
 وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة، أن نتائج المباريات لكرة اليد مباراة رقم 1 - البحيرة x المنوفية فازت المنوفية 21-45، أما نتائج المباريات لكرة السلة مباراة رقم 1 - بورسعيد x الاسكندرية ( ب ) فازت الاسكندرية ( ب ) و مباراة رقم 2 - اسيوط x الجيزة ( ا ) فازت الجيزة ومباراة رقم 3 - البحيرة x القليوبية  فازت البحيرة 76-68، ونتائج المباريات لكرة الطائرة مباراة رقم 1 - الجيزة   x المنوفية فازت الجيزة   3-0، ومباراة رقم 2 - الدقهلية x الأسكندرية (ب) فازت الدقهلية ومباراة رقم 3 - القليوبية ( ا ) x دمياط فازت القليوبية ( ا ) 3-0، ومباراة رقم 4 - القليوبية (ب) x الأسكندرية ( ا ) فازت القليوبية (ب) و مباراة رقم 5 - القاهرة (ب) x كفرالشيخ فازت القاهرة (ب) 3-0، ومباراة رقم 6 - المنيا x الشرقية فازت المنيا 3-0

وأشارت الإدارة المركزية إلى انه تبدأ مباريات دور 16 للألعاب الجماعية يوم 28 ديسمبر 2024 في 7 محافظات هى القليوبية_ المنوفية _الغربية _كفر الشيخ _بني سويف _الفيوم _أسيوط).

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس المؤهلة لدرجات التفوق الرياضى

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس المؤهلة لدرجات التفوق الرياضى

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس المؤهلة لدرجات التفوق الرياضى

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس المؤهلة لدرجات التفوق الرياضى

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس المؤهلة لدرجات التفوق الرياضى

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس

 

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بطولة الالعاب الجماعية لطلاب المدارس


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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