شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس: نتبع خطة الرئيس السيسى فى إرساء مبادى العيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

رحب البابا ثيودورس الثانى بمحمد رضا مندوب رئاسة الجمهورية الذى حضر لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وممثلى القيادات الدينية والأحزاب السياسية المختلفة مقدما لهم الشكر البالغ على حضورهم وتهنئتهم.

وقال خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد أن الكنيسة تتبع خطة الرئيس السيسى فى إرساء مبادى العيش المشترك فى أرض مصر المباركة، مضيفا أنه يحضر الآن أيضا ممثلى دولتى اليونان وقبرص ونتعاون من أجل مستقبل أفضل للشعوب واتباع السلام فى قلوبنا ولعائلاتنا ولعالمنا.

وأضاف أن الله يكون دائما بجانب الجميع ويشكر مصر أرض الكنانة والرئيس السيسى لمحبته لأبناء رعايا الطائفة.