شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 25–12–2024، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر الوزارة اليوم في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار عام 2024 ما يقرب من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد شهريا.

وبلغ إجمالى دعم للسلع التموينية 36 مليار جنيه، ليصل إجمالى دعم الخبز والسلع التموينية فى موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.

