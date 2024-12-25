شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البصل اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم، إذ توفر وزارة التموين المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، طوال الأسبوع بأسعار مخفضة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 25-12-2024، البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأبيض 20 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توسعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد.

وضخت كميات كبيرة في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.