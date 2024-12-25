شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الرمان اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو الرمان، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 25-12-2024، الرمان بسعر 40 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن الوزارة، اطلقت أسواق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توسعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة.

ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.

