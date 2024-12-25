شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الأربعاء 25-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرح الوزارة اليوم الأربعاء 25– 12– 2024، البطاطس بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

يذكر أن وزارة التموين ضمنت احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفى لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما ساهم فى استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين فى أوقات الأزمات.

كما بلغت كميات توريد القمح المحلي فى موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.