شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية لبطريرك الروم الأرثوذكس: نعتز بالعلاقات القوية بين الكنيستين والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بمقر صلاة قداس العيد وذلك بمقر بريطريركية الروم بالحمزاوي.

قدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الروم الأرثوذكس والأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعى، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أكد على أواصر الأخوة بين الكنيستين.

وأكد رئيس الأساقفة: "سعداء بمقابلة غبطتكم إذ نعتز بالعلاقات القوية التى تربطنا سويًا على مستوى كنائسنا في العالم وليس مصر فقط".

من جانبه، قال بطريرك الروم الأرثوذكس: "تقدم الكنيسة الأسقفية مساهمة قوية في علوم اللاهوت من خلال جامعاتها والتى يدرس بها عدد من البطاركة الروم.



وأشار البطريرك: إلى دور الكنيسة الأسقفية في الخدمة بشمال إفريقيا والشراكة التي تجمع الكنيستين بمجلس كنائس مصر".