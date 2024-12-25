شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7580 طن قمح و5747 رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40877 طن تشمل: 11850 طن يوريا و5400 طن أسمنت و2980 طن ملح و2462 طن حديد و1000 طن جبس معبأ و556 طن كاولينا و16629 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 94782 طن تشمل: 7580 طن قمح و2540 طن حديد و3442 طن فول صب و51330 طن ذرة و21140 طن خردة و6935 طن بضائع متنوعة و5747 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 1815 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 398 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 34 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2028 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60556 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 130570 طنًا.

كما غادر 2 قطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم و50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5843 حركة.