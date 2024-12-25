شكرا لقرائتكم خبر عن الكوتشى بـ130 جنيهًا.. تخفيضات على الأحذية بمعرض محافظة الجيزة للسلع والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم فى حى جنوب الجيزة، إقبالًا كبيرًا من الأهالى، لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة.

وبجانب السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية، طرح المعرض الأحذية الرجالى والأطفالى بأسعار مخفضة، إذ تبدأ أسعار الكوتشيات الرجالى من 130 جنيهًا، والأحذية الرجالى الجلد من 220 جنيهًا، والبوت الأطفالى بـ100 جنيه.

ويوفر المعرض، من خلال 26 عارضا وشركة، جميع السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويأتى المعرض فى إطار المبادرة التى أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كأهلهم.

معرض محافظة الجيزة بحي جنوب يرفر الأحذية بأسعار مخفضة



تخفيضات على الأحذية بمعرض محافظة الجيزة للسلع



تخفيضات على الأحذية



توفير الأحذية بأسعار مخفضة في معرض السلع بحي جنوب الجيزة