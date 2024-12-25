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وصول البابا تواضروس احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد للتهنئة

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 12:52 م

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد للتهنئة اليوم 25 ديسمبر، حيث تعتبر من الكنائس التى تتبع التقويم الجريجورى، ويبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. 

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوم من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

واستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمطران سامى فوزى مطران الكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت أمين عام كنائس مصر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ظهر اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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