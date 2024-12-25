شكرا لقرائتكم خبر عن قداس عيد الميلاد يضيء كنيسة مار مارون بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا وبحضور ومشاركة الأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية المريمية بمصر ولفيف من الرهبان والراهبات وأبناء رعية مار مارون بمصر الجديدة، بـ عيد الميلاد المجيد صباح اليوم.

وفي أجواء إيمانية مملوءة بالحب والفرح، احتفلت كنيسة مار مارون المارونية بمصر الجديدة بعيد الميلاد المجيد.

وشهد القداس حضورًا كبيرًا من الأبناء الروحيين للكنيسة الذين توافدوا من مختلف الأنحاء للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة.

وفي ختام القداس، رفع المصلون صلواتهم بالشكر لله على نعمه، وتمنوا أن يعود هذا العيد على الجميع بالخير والبركة، واجتمع المؤمنون بعد القداس لتهنئة المطران.