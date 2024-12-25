شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بإدراج مطالب تطوير الشوارع بالخطة الاستثمارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصيًا للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أى معوقات أولًا بأول.

وشدد المحافظ، على أهمية وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل وسرعة الإنجاز لها مع ضرورة مراعاة أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ مشروعات الخطة.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال اجتماعه الإسبوعى لمتابعة نسب تنفيذ مختلف الجهات لمشروعات الخطة الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة استمرار متابعته الشخصية للمشروعات على أرض الواقع، للوقوف على حجم الإنجاز ومدى الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق ترقى لطموح المواطنين من أهالى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة عوامل الاستدامة والمظهر الحضارى عند تنفيذ المشروعات، منوهًا عن تشكيل لجان لمتابعة الأعمال للتأكد من التزام الشركات المنفذة بتلك العوامل.

وخلال اللقاء ناقش المهندس عادل النجار البنود المقترحة لمشروعات أجهزة المحافظة والخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026، إذ شدد المحافظ على مراعاة التكامل بين مشروعات كل جهة ومراعاة السقف التمويلى ووضع تصور مبدئى لأعمال الطرح والترسية لسرعة البدء فى التنفيذ فور ورود المخصصات.

ووجه المحافظ بمراعاة إدراج المقترحات والأفكار التى يتم عرضها أثناء الجلسات التشاورية واللقاءات الدورية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع المواطنين بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد.

من جانبهم، استعرض الحضور نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية، حيث أوضحت البيانات الخاصة بكل جهة تحقيق المستهدف حتى شهر ديسمبر الجارى.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير المساعد، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرى المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.