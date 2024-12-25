شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. الكنيسة الأرثوذكسية تنشر لقاءات البابا تواضروس الرسمية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الكنيسة القبطة الأرثوذكسية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عدة منشورات توضح خلالها حصاد 2024، لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاءت من بينها اللقاءات الرسمية خلال العام.

اللقاءات الرسمية:-

- لقاء رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط.

- استقبال رئيس وزراء أرمينيا.

- لقاء ممثلى الكنائس الأرثوذكسية حول العالم.

- احتفالية اليوبيل الذهبى لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

- استقبال رئيس ألمانيا الاتحادية.

- استقبال رئيس صربيا.

- استقبال قرينة رئيس كولومبيا.

- استقبال رئيس إستونيا.

يذكر أن كانت مشاركات البابا تواضروس فى المناسبات الوطنية خلال عام 2024، هى الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، واحتفالية "قادرون باختلاف"، والمشاركة فى حفل إفطار القوات المسلحة، وحفل أكاديمية الشرطة، واحتفالات نصر أكتوبر، واحتفالية المرأة المصرية، وحضور مراسم حلف الرئيس السيسى اليمين، والمشاركة فى ذكرى "تحرير سيناء".