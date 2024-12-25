شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ونظيره الأردنى يتفقدان مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردنى، والبروفيسور إبراهيم الدخيرى، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من قيادات وزارتى الزراعة بمصر والأردن.

وخلال اللقاء الذى عقد بمقر الجهاز بالدلتا الجديد، تم استعراض إنجازات وأنشطة و مشروعات الجهاز، وما تم تحقيقه لدعم قطاعى الزراعة والأمن الغذائى فى مصر، وجهود استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى، ومشروع الدلتا الجديدة، فضلًا عن مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى و السمكى، والتصنيع الزراعى.

وتضمنت الزيارة تفقد الزراعات الحالية بالدلتا الجديدة، وأنظمة الرى الحديثة والمتطورة، والأنشطة الملحقة بالمشروع، والتى تشمل زراعات الموالح، البطاطس، والقمح، وبنجر السكر، و مزرعة الإنتاج الحيوانى والمنطقة الصناعية واللوجيستية.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى كافة ربوع مصر، وخاصة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى والذى يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الزراعية والصناعية والوجيستيه، المتكاملة، التى ينفذها الجهاز، بهدف المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة، والتوسع الأفقى، وتعظيم الإنتاج، وتوفير المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة، وتقليل الاستيراد من الخارج، وتقليل الفجوة، إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب.

وأشار فاروق، إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة ومراكزها البحثية، والجهاز لتحقيق رؤية واهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة فى مجالى الزراعة والأمن الغذائى، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

من جهته أشاد وزير الزراعة الأردنى، بالمشروعات التى ينفذها الجهاز، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى مصر، والتكامل الزراعى الصناعى، وجهود زيادة الرقعة الزراعية، معربا عن رغبته فى تكثيف التعاون الزراعى مع مصر، من خلال مشروعات مشتركة مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المتميزة، والتى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة العربية.

ورحب الغنام بوزير الزراعة الأردنى، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة فى المنطقة، كما أن تبادل الخبرات والرؤى بين البلدين يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الزراعية و منها تعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية التى تؤثر على القطاع الزراعى وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار فى هذا القطاع الحيوي".

وأشار إلى أن مصر، بفضل المشروعات الطموحة مثل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائى من خلال استصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الإنتاج الزراعى بطرق مستدامة.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من التجارب الأردنية فى مجال الزراعة المائية والابتكارات الزراعية الأخرى التى تساهم فى تحسين إنتاجية الأراضى فى المناطق الجافة.

وأكد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى البلدين لتوطيد علاقات التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة، وأن هذه الجهود ستسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى المنطقة.