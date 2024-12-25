شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: ومن المتوقع أن تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ويسود اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.