شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ "الأسقفية" بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

قدم القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط، التهنئة للمطران سامي شحاتة رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، حيث نقلا التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثاني.

وكان قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار قداسته، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وكان في استقبال قداسته إلى جانب البطريرك، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والكهنة، والراهبات.

وأعرب البطريرك إبراهيم إسحق عن سعادته بزيارة قداسة البابا، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح يدعونا إلى تقديم المزيد من العطاء للآخرين، متمثلين بالسيد المسيح الذي جاء إلينا وفي مجيئه أعطى العالم بركات ومنح عديدة.

ومن جهته، أشار قداسة البابا إلى أن في نهاية السنة نحتاج دومًا أن نشكر الله على نعمه التي منحنا إياها خلال أيام السنة، وتقديم توبة وطلب الغفران. وفي بداية السنة الجديدة نضع الأحلام والضعفات عند قدمي المسيح لكي يحقق لنا الأحلام التي تتوافق مع مشيئته، ويرفع عنا الضعفات.