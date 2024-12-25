شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن تعيين 148 طبيبا مقيما في كلية الطب لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارا بتعيين 148 طبيبا مقيما بكلية الطب فى 34 تخصصا طبيا لسد العجز وتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مصر والعالم العربي.

واوضح رئيس الجامعة ان هذه التعيينات تستهدف توفير أطباء متميزين فى مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، فى إطار دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

ووجه د.محمد سامى عبد الصادق قيادات المواقع والتخصصات التى يلتحق بها الأطباء الجدد، بالاستفادة المثلى، واستثمار طاقاتهم فى رفع مستوى الخدمات بمستشفيات الجامعة ، باعتبارهم من العناصر المؤهلة علميا وعمليا، ويمتلكون أفضل مستوى من المهارات الطبية كل فى تخصصه.

وقد شمل قرار رئيس الجامعة بتعيين 148طبيبا مقيما موزعين على تخصصات مختلفة، منهم 10تخصص الباطنة العامة،و4 جراحة عامة، 3 جراحة تجميل، و 3 جراحة اوعية دموية، و2 جراحة أطفال، و 6 نساء وتوليد، و15 تخدير، و 9 رمد، و2 انف واذن وحنجرة ، و1 تخاطب، و1سمعيات، و2 جراحة مسالك، و3 جراحة عظام، و2 جراحة قلب وصدر، و3 جراحة مخ واعصاب، و5 أشعة تشخيصية، و2 علاج أورام، و2 علاج ذكورة، و 5 طب نووى، و 11 اطفال، و3 جلدية، و9 عصبية،و 4 فسيولوجيا العصبية، و2 الباثولوجيا الإكلينيكية، و 2 الباثولوجيا الكيميائية، و 6 أمراض نفسية ، و2 طب العائلة، و2 طب الصناعات، و3 أمراض صدرية، و 3 روماتيزم وتأهيل، و 6 طب الحالات الحرجة، و2 قلب وأوعية دموية، و 3 أمراض متوطنة، و 10 طب الطوارئ.