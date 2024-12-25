شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024 .. الجامع الأزهر الشريف يحتضن 150 ألف دارس و1400 مقرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجامع الأزهر الشريف فى عام 2024 دوره كمركز للإشعاع التوعوى والفكرى والتنويرى، فكان وبحق، بمثابة القلب النابض لها، والذى يزود رواده من من جميع دول العالم، بمئات المحاضرات والملتقيات الفكرية والتوعوية والدينية، وكان بمثابة الملاذ الآمن لمحبى علوم الشريعة واللغة وعلوم القرآن من منبعها الأصيل، بجانب تعريف عشرات الآلاف على علوم التجويد والقراءات وفنون الخط العربى والزخرفة وغيرها من العلوم العربية والإسلامية الأصيلة.

أروقة الجامع الأزهر فى 2024: تحتضن 150 ألف دارس

شهد رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر، وفروعه بجميع المحافظات، فى العام 2024 نشاطا كبيرا، حيث بلغ إجمالى عدد الدارسين فيه 10 آلاف دارس، مع استكمال برامج التعليم عن بعد، حيث بلغ عدد حلقات التحفيظ مباشر وعن بعد 11823 حلقة أسبوعيا، بالإضافة لإطلاق اختبارات الدفعة الرابعة لمركز إعداد وتطوير معلمى القرآن الكريم بإجمالى 1139 معلم، وبلغ عدد الدارسين برواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر وجميع المحافظات 53 ألف دارس، مع استكمال ومتابعة برنامج التعليم عن بعد المخصص لهم، ليصل مجموع الحلقات بنظام التحفيظ المباشر وعن بعد للأطفال 25000 حلقة اسبوعيا.

وشهد رواق العلوم الشرعية والعربية، إقبالا كبيرا بالجامع الأزهر والفروع الخارجية، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو (30000) ألف دارسًا، كما واصل رواق الخط العربى حضوره المميز، حيث وصل عدد المحاضرين فيه 19 محاضرا، يقدمون 240 محاضرة أسبوعيا لـ 1200 من الدارسين والمحبين للخط العربية وفنونه، بواقع 57 ألف دارس سنويا، ونظرا للإقبال الكبير فقد شهد الرواق افتتاح (٦) مقرات جديدة لرواق الخط العربى والزخرفة الإسلامية، بمحافظات أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الغربية، الإسكندرية.



بحضور أكثر من 50 ألف.. ملتقيات الأزهر فى 2024 توعية وتنوير وتفنيد للشبهات

واصل الجامع الأزهر فى العام 2024 تقديم وجبة متكاملة من القضايا المعاصرة والفقهية الطبية وعلوم السيرة النبوية والقرآن الكريم، وقد تمثلت أبرز تلك الملتقيات فيما يلي:



ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة والذى يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف كبار علماء الأزهر الشريف، وأساتذة جامعة الأزهر لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، فى مواكبة للواقع المعاصر، ومجابهة الشبهات التى تتردد حول الدين الإسلامى الحنيف، وقد عقد الجامع الأزهر فى العام 2024 (42) ملتقى، كما بلغ إجمالى عدد الحضور 600 أسبوعيا، فى حين يُعقد الملتقى الفقهى الطبى (رؤية معاصرة) يوم الاثنين من كل أسبوع، ويُعدّ منصة هامة لتعميق التعاون بين الفقهاء والأطباء لتقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامى وتحديات العصر، وقد عقد الجامع الأزهر فى خلال هذا العام (10) ملتقيات.



ويُعقد ملتقى السيرة النبوية يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ بهدف استعراض حياة النبى محمد ﷺ، وإلقاء الضوء على المعالم الشريفة فى هذه السيرة العطرة، حيث عقد هذا العام (10) ملتقيات،، وأما ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآنى فيُعقد يوم الأحد من كل أسبوع " بهدف إبراز المعانى والأسرار العلمية الموجودة فى القرآن الكريم، ويستضيف نخبة من العلماء والمتخصصين، وقد عقد الجامع الأزهر خلال هذا العام (8) ملتقيات، كما تم عقد ملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح، إيمانا من الجامع الأزهر بدوره الرائد فى تربية النشء، على أسس سليمة تتبع المنهج الأزهرى المعتدل الذى يمثل صحيح الإسلام، وقد عقد الجامع الأزهر فى هذا الصدد (42) ملتقى.

الجامع الأزهر فى شهر رمضان.. مركز للعبادة والنشاط الدينى والاجتماعي

عقد الجامع فى شهر رمضان (206) مقرأة برواية حفص عن عاصم وبالقراءات (بالحضور المباشر وعن بُعد)، بالإضافة إلى (24) مقرأة خاصة للوافدات بالقراءات ودروس التجويد، (25) درسا بعد الظهر (رجال – رياض الصائمين)، و (25) درسا بعد الظهر (نساء – رمضانيات نسائية)، و (25) درسا الثانية عصرًا (باب الريان)، وبجانب ذلك، نظم الجامع الأزهر (30) خاطرة إيمانية خلال صلاة التراويح، وعقد (28) ملتقى فقهيًا بعد صلاة التراويح، حاضر فيها كوكبة من السادة أعضاء هيئة كبار العلماء والسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بجانب تقديم (160) ألف وجبة إفطار للطلاب الوافدين والمصريين، و (41) ألف وجبة سحور لرواد الجامع عقب صلاة التهجد، فضلا عن عقد (4) دروسا فقهية بلغة الإشارة لمتحدى الإعاقة من الصم والبكم، و(7) احتفالات، أبرزها الاحتفال السنوى بمرور 1084 عاما على تأسيس الجامع الأزهر.

بحضور الآلاف.. 4 مجالس حديثية فى عام 2024

تواصلت فى العام 2024 سلسلة المجالس الحديثية بالجامع الأزهر، والتى تم نقلها عبر البث المباشر على صفحة الفيس بوك الخاصة بالجامع الأزهر، إضافة إلى الحضور المباشر للآلاف من دارسى ومحبى علوم الحديث، وقد شملت سلسلة هذا العام المجالس الحديثية لقراءة سنن أبى داود، والمجالس الحديثية لقراءة كتاب" الأدب المفرد"، بالإضافة إلى المجلس الختامى لقراءة كتاب "سنن أبى داود" بجانب انعقاد المجلس الحديثى الأول لقراءة كتاب "سنن الإمام الترمذي".

وحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر الشريف تعقد 1700 مقرأة

واصلت وحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر فى العام 2024، نشاطها المميز، حيث عمل معلمى القرآن بالجامع بجانب إمامة الصلاة؛ على حلقات تحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) عبر برنامج (Microsoft Teams)، إضافة إلى إدارة المقارئ اليومية برواية حفص صباحا، والقراءات العشر مساءً، وقد بلغ عدد المقارئ (36)مقرأة أسبوعيًا، وواصلت إدارة الشؤون الدينية فعالياتها المكثفة عبر تفعيل برنامج كتب التراث، ونقلها عبر المنصات الاجتماعية للجامع الأزهر، وعدد السادة الأساتذة والعلماء قد وصل إلى (33) أستاذًا بإجمالى عدد محاضرات (33) محاضرة فى الأسبوع، والمستهدف أن تصل محاضرات كتب التراث أكثر من (60) محاضرة أسبوعيًا.

4 بروتوكولات تعاون لنشر العلم الوسطى النافع فى ربوع الوطن

عمل الجامع الأزهر فى العام 2024 على تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تحقيق رسالة الأزهر بنشر العلم الوسطى النافع فى ربوع الوطن، وهي:

أولا: التعاون بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، حيث استضافت وزارة الشباب والرياضة، عبر مراكز الشباب لديها، فى العام 2024 أنشطة الرواق الأزهرى التثقيفية والتوعوية التى تستهدف النشء فى المقام الأول.

ثانيا: تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر الشريف ونادى قضاة مصر، لإنشاء أروقة لتحفيظ القرآن بفروع النادى على مستوى الجمهورية.

ثالثا: تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر الشريف ومحافظة الوادى الجديد.

رابعا: تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر الشريف ومحافظة شمال سيناء.