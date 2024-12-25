شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 25-12-2024 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 25- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. الطماطم 8 جنيهات.

البصل الأحمر 15 جنيها.

البصل الأبيض 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎البطاطس 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎الجزر 12جنيها

البطاطا 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎الخيار بـ20 جنيها.

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

‏الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .

الليمون بـ 45 جنيها. البسلة 30 جنيها. الموز البلدي بـ 26 جنيها. الرمان 40 جنيها

الفراولة 45 جنيها. البرتقال 16 جنيها. الجوافة 30 جنيها. ‎

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز