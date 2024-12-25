شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة بحى جنوب يطرح السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك بعد تطوير السوق وتجهيزه ليكون معرضًا دائمًا، يوفر كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار.

ويوفر المعرض، من خلال 26 عارض وشركة، جميع السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كأهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.