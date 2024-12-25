شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن فى أسواق اليوم الواحد بالجيزة.. تخفيضات تصل 30% والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، أسبوعيًا، اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما توفره من مواد وسلع غذائية أساسية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتوفر أسواق اليوم الواحد في أحياء إمبابة والعمرانية، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي والمحلي بـ135 جنيهًا، بجانب ما تطرحه من سلع غذائية تشمل السكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان، والخضراوات، والفواكه.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، السكر بـ30 جنيهًا للكيلو، الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.