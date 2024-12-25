شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 25-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا ورمال وأتربة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-12-2024، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية شديدة البرودة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25-12-2024، كما يلى:-

-- طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

-- أجواء شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

-- اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

-- تتأثر البلاد بنشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.