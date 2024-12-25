شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن أسواق اليوم الواحد فى الجيزة.. السلع الأساسية بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، أسبوعيًا، جميع المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتنظم أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، في كلًا من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، وشارع مترو الساقية في حي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، كيلو الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسب الكسر"، وكيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، واللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وبهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة، تبحث المحافظ مع ممثلى جهاز مستقبل مصر مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة.