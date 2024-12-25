شكرا لقرائتكم خبر عن وصول محافظ القاهرة احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد للتهنئة والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد للتهنئة اليوم 25 ديسمبر، حيث تعتبر من الكنائس التى تتبع التقويم الجريجورى، ويبلغ مدة الصوم بها 40 يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.



ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوم من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

ومن المقرر أن يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ظهر اليوم.