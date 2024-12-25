شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 42 شخصا من أصل 72 راكبا فى تحطم الطائرة الأذربيجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر حادث تحطم طائرة ركاب في أذربيجان، كانت متجهة من باكو إلى جروزني، عن مصرع 42 راكب.

أعلنت وزارة النقل في كازاخستان، أن 37 أذريا و16 روسيا و6 من كازاخستان و3 من قيرغيزستان كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

كانت خطوط طيران أذربيجان، أعلنت تحطم طائرة ركاب تحمل 72 راكبا في كازاخستان بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وقالت سلطات كازاخستان، إن 28 راكبا نجوا في حادث الطائرة المنكوبة.