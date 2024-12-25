شكرا لقرائتكم خبر عن نازحون يشكرون مصر: بارك الله فى شعب مصر والرئيس السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت إحدى النازحات في قطاع غزة بالشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدولة المصرية للمساعدات الإنسانية للعائلات النازحة فى غزة، وقالت النازحة وهى ممسكة بمسبحتها أمام الخيام، في رسالة شكر للشعب المصرى: "بارك الله في شعب مصر والأخوة والرئيس السيسي.. إحنا كويسين الحمد لله وإن شاء تخلص الحرب ويبعد اليهود عنا".



كما تقدم أحد النازحين بالشكر للدولة المصرية رئيسا وحكومة وشعبا على كل المساعدات الإنسانية، قائلا: "نتمنى لهم السلامة ونتمنى أن يكونوا لنا عونا ويمدوا يد العون لنا فى كل المناسبات".



تواصل الدولة المصرية جهودها التي لم ولن تتوقف يوما، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة، تم توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية إلى سكان قطاع غزة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة، وذلك فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، يأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية والدولية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وتواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.