شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توزع مساعدات إنسانية للعائلات النازحة بقطاع غزة.. والأشقاء: تحيا مصر وشكرا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

وجه عدد من العائلات الفلسطينية النازحة الشكر للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على حجم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر ولا تزال تحت لدعم الأشقاء في القطاع.

وأشاد عدد من العائلات النازحة، بجهود مصر غير المنقطعة طوال الفترة الماضية لتوفير سبل الحياة لهم وتقديم كل الدعم الإنساني، موجهين الشكر لمصر قيادة وشعبا على هذه المساعدات.

وقالت إحدى المواطنات:" شكرا للشعب المصري، شكرا للرئيس السيسى على المساعدات والطرد الغذائي، وان مصر واقفة معانا من بدياة العدوان، شكرا للشعب المصرى، وبالك الله في جهودكم الجبارة".. وقال أحد الأشقاء:" شكرا للشعب المصرى على الجهود الكبيرة، وربنا يجازي الرئيس كل خير على الجهود المبذولة لدعم الأشقاء، شكرا من القلب لمصر قيادة وشعبا".

وقالت إحدى النازحات، " شكرا للشعب المصرى وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى، طول عمر مصر واقفة جنب القضية الفلسطينية، شكرا للشعب المصرى العظيم، ربنا يحفظ الرئيس السيسى، والشعب المصرى، وتحيا جمهورية مصر العربية".

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تواصل جهودها التي لم ولن تتوقف يوما، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.