شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة 25 راكبا.. تحطم طائرة متجهة من باكو إلى الشيشان بعد اصطدامها بالأرض (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أفادت وزارة الطوارئ فى كازاخستان بأن طائرة ركاب تحطمت قرب مدينة أكتاو فى البلاد اليوم الأربعاء، وأن التقارير الأولية تشير إلى وجود ناجين، ونقلت وكالة رويترز عن سلطات كازاخستان، قولهم إن 25 راكبا نجوا في حادث الطائرة المنكوبة.

فيما ذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة تديرها شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية وكانت فى رحلة من باكو إلى غروزنى فى الشيشان لكن تم تغيير مسارها بسبب الضباب فى غروزني.

من جانبها قالت خطوط طيران أذربيجان إن تحطم طائرة الركاب جاء بعد اصطدامها بسرب من الطيور، وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 105 ركاب و5 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.