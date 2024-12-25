شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بشركة كهرباء غزة: نشكر مصر بقيادة الرئيس السيسى على المساعدات الإنسانية المستمرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه العاملون في شركة كهرباء محافظات غزة، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدعم المتواصل، واللجنة المصرية على الدعم المستمر لهم على مدار الفترة الماضية.

أرسلت الدولة المصرية عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية، للأشقاء في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم توزيع المساعدات على فريق الطوارئ في شركة كهرباء غزة.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تواصل جهودها التي لم ولن تتوقف يوما، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023، ولم تتوقف الجهود المصرية، لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، لوقف إطلاق النار.