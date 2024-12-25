شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن موعد اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وإعلانها، وذلك بالتزامن مع إعلانها في عدد من المحافظات الأخرى.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، غدًا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

وشددت المديريات التعليمية والإدارات على المدارس باستمرار الدراسة لجميع الصفوف الدراسية لحين عقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع عدم رفع الغياب عن الطلاب مع أهمية تواجد المعلمين وفق جداول الحصص الدراسية، موضحة أن الأسبوع المقبل يتم تخصيصه للمراجعة على مناهج الفصل الدراسي الأول قبل عقد الاختبارات، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسبوع المقبل سيتم أيضا عقد تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى إضافة إلى بدء تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع بداية يناير مع استمرار الدراسة حيث يتم عقد التقييمات خلال اليوم الدراسى.

ووجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس باستمرار الدراسة للصفين الأول والثانى الابتدائى حتى 23 يناير المقبل موعد التقييم النهائى للتلاميذ فى الصفين الأول والثانى الابتدائي على أن تستمر الدراسة بمرحلة رياض الأطفال وفق الخريطة الزمنية.