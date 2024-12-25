شكرا لقرائتكم خبر عن طرح زيت الطعام بأسعار مخفضة فى أسواق اليوم الواحد.. لتر الخليط 64 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، أسبوعيًا، زيت الطعام، بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتوفر أسواق اليوم الواحد، عبوة زيت الخليط زنة 800 مللى بـ50 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 900 مللى بـ57 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وعبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وعبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتنظم أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، في كلًا من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، وشارع مترو الساقية في حي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين، إذ تساهم تلك الأسواق فى وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد الأسواق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، نظرًا لأهميتها فى إتاحة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة.