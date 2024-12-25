شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وقرار أخر بإبعاد مواطن من دولة اليمن خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار رقم 2376 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 27 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



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