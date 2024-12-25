شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 5 رؤساء جدد لمجالس أقسام بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارات بتعيين 5 رؤساء جدد لمجالس أقسام الأمراض النفسية، والجلدية، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وطب العين وجراحتها.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والحفاظ على تقدم كلية الطب، وما أحرزته من نجاحات على مختلف المستويات محليا وعالميًا، ومواكبة كل المستحدثات فى علوم الطب، واستثمار كل الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، بمايمكنها من أداء دورها الريادى فى المنطقة، والمنافسة مع أرقى الجامعات العالمية.

وقد شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كل من:

د.تامر أحمد أحمد جويلى رئيسا لقسم الأمراض النفسية، ود.رندة محمد أحمد يوسف رئيسا لقسم الأمراض الجلدية، ود.ضياء الدين ابو السعود إبراهيم رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر، ود.حازم عبد البديع أحمد جودة رئيسا لقسم جراحة المخ والأعصاب، ود.حاتم أحمد حسن سعيد رئيسا لقسم طب العين وجراحتها.