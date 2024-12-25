شكرا لقرائتكم خبر عن سرب طيور وراء الكارثة.. فيديو لحظة تحطم طائرة أذرية تحمل 72 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أول فيديو لحظة سقوط طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني فى الشيشان، وذلك قرب مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

وارتفع عدد الناجين بـ تحطم طائرة ركاب متجهة من باكو إلى الشيشان إلى 10 حتى الآن.

كانت خطوط طيران أذربيجان، أعلنت تحطم طائرة ركاب تحمل 72 راكبا في كازاخستان بعد اصطدامها بسرب من الطيور.