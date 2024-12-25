شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 25-12-2024.. أجواء شديدة البرودة واضطراب الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.