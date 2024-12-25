شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن المواد غير المضافة للمجموع بأولى وثانية ثانوى وموعد امتحانها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدارس الثانوية مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول 2025، حيث أكدت على انطلاق تقييم الطلاب فى هذه المواد ورقيا نهاية ديسمبر وبداية يناير المقبل مع مراعاة المواعيد والأيام التى لا تعقد فيها امتحانات بسبب أعياد الإخوة المسيحيين.

وتضمنت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي العام "التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية"، أما مواد الصف الثانى الثانوى العام تشمل: المواطنة وحقوق الإنسان واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية والتربية الدينية

ووجهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسى بضرورة توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت لتحديث الإصدار الجديد لمنصة الامتحان الإلكترونى، موضحة أنه يوجد تحديث جديد لمنصة الامتحان،حيث أن أخر اصدار سويفت أسس APK ،1.9.13. وإصدار السويفت أسس APK.



وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.