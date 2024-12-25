شكرا لقرائتكم خبر عن تضم تخصصات تخدم رؤية 2030.. آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة باب التقدم لمنح دراسية لمرحلة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)، وذلك وفقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل هذه المنح عددًا من المجالات منها:

1- الرياضيات

2- الفيزياء

3- تكنولوجيا المعلومات

4- التعليم التكنولوجي

5- بالإضافة إلى التخصصات الطبية مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة

6- التخصصات التي تخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

www.stipendiumhungaricum.hu

كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري على الرابط نفسه، علمًا بأن آخر موعد للتقدم هو 16/1/2025.