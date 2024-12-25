شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: استمرار الدراسة لأولى وثانية ابتدائى حتى 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس باستمرار الدراسة للصفين الأول والثانى الابتدائى حتى 23 يناير المقبل موعد التقييم النهائى للتلاميذ فى الصفين الأول والثانى الابتدائي على أن تستمر الدراسة بمرحلة رياض الأطفال وفق الخريطة الزمنية.

ويشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثانى الابتدائى بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام التحريرية والشفهية، وفى حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجى الصيفى الذى تعده المدرسة فى نهاية العام الدراسى ويكون تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولى الأمر بتقرير البرنامج العلاجى الخاص بالتلميذ ونجاحه فى الاجتياز من عدمه.

ويتم تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم ويتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول والهدف من تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات دعم متابعة التلاميذ، ويتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئى 29 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل كما يعقد تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.