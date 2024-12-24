شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

دقت أجراس كاتدرائية العذراء مريم للأقباط الكاثوليك في مدينة نصر لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الكاثوليكية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

ومن المقر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة.



وقال القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.



