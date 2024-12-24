شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد فى مدينة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك المهنئين بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، فى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، حيث يأتى على رأسهم القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية وعدد من الأساقفة الكاثوليك والقيادات التنفيذية.



ومن المقر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذى يأتى على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.



وقال القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.



