شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد والان مع تفاصيل الخبر

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التى يترأس فيها المطران الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتى تعتبر أول الكنائس فى مصر معنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وكانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.